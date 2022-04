Recordaantal kmo's van plan om aan te werven

In totaal gaat het in België om 250 werknemers die zullen aangeworven worden. Bijna de helft van alle Belgische kmo's is van plan om nieuw personeel in te zetten. Vooral in West-Vlaanderen is er een stijging te merken. "Dit niveau is hoger dan voor corona en het hoogst sinds het begin van de metingen in 2010. Kmo’s in West-Vlaanderen geven het meest aan dat het om knelpuntberoepen gaat. Ze schatten de hoeveelheid werk ook het hoogst in", zegt strategisch adviseur Annelies Rottiers.

Vooral in de bouw en industrie lijkt er meer werk te zijn. "Bijna zeven op de tien kmo's in die sectoren zijn van plan om personeel aan te werven."

Minder ontslagen

De kmo's zijn ook minder van plan om personeel te ontslaan. Dat cijfer ligt nu op het niveau van voor corona. "In West-Vlaanderen voorziet slechts 2,3 procent van de kmo's een ontslag." Gemiddeld wil een op de drie kmo’s de ontslagen medewerker vervangen. Dat is beter dan vorig kwartaal, maar nog niet op het niveau van voor corona, waar een op de twee kmo’s vervanging voorzag.”

Ook bij de kleine en middelgrote kmo's stijgen de plannen.