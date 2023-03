Recordaantal landbouwers klopt aan bij Boeren op een Kruispunt

Er werden vorig jaar uiteindelijk 302 aanmeldingen genoteerd, een derde meer dan in 2021 en ruim een verdubbeling tegenover 2019, zegt de hulporganisatie.

De toename in het aantal aanmeldingen is volgens directeur Els Verté deels het gevolg van een grotere bekendheid van Boeren op een Kruispunt. "We hebben er heel veel aan gedaan om nog meer in beeld te komen", aldus Verté. Maar ook "de huidige situatie in de landbouwsector" speelt een grote rol. "Het is de ene crisis na de andere, de ene frustratie na de andere."

Geen inspraak

De vzw verwijst naar de verhoogde energie-, voeder- en kunstmestkosten. Maar er is ook het stikstofverhaal, een uitstapregeling voor de varkenssector die lang uitbleef en het mestactieplan. "Veel boeren hebben de indruk dat alles boven hun hoofd wordt beslist, dat ze geen inspraak hebben. En dat weegt op het mentale", zegt Verté nog. Zo verviervoudigde het aantal sessies bij psychologen tussen 2019 en 2022, zegt de directeur.

Boeren op een Kruispunt begeleidt Vlaamse boeren bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale problemen. De organisatie bestaat intussen 15 jaar. Op de website staat onder meer een zelftest waarmee landbouwers kunnen nagaan of ze "in nood" zijn en best op zoek gaan naar hulp.