Vanaf de uitkijkpost op de zeedijk van De Panne werden maar liefst 808 exemplaren geteld. Door een stevige noordwestenwind werden ook heel wat andere zeevogels het Kanaal ingeblazen. Zoals Vale stormvogeltjes en een IJsduiker.

De Noordse pijlstormvogel broedt in kolonies op eilanden in de noordelijke Atlantische oceaan. In het najaar verlaten de Noordse pijlen hun broedgronden om de winter door te brengen voor de kusten van Brazilië en Argentinië.