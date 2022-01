Recordaantal vacatures in Zuid-West-Vlaanderen

In 2021 verschenen in Zuid-West-Vlaanderen bijna 19.000 vacatures. Een stijging van bijna 50% tegenover het jaar voordien. Afgelopen 15 jaar waren er nooit meer openstaande jobs in de regio.

Dat blijkt uit een analyse van de VDAB-cijfers door Wevelgems schepen van economie en industrie Kevin Defieuw (CD&V). “Ik kom vaak in contact met werkgevers. De roep naar arbeidskrachten komt hierbij steeds aan bod. Door deze analyse wilde ik de signalen cijfermatig ondersteunen. Optimistisch kan je stellen dat deze recordkoers aantoont dat onze economie aantrekt. Toch moeten we vooral constateren dat ook het aandeel werkzoekenden op een historisch dieptepunt staat. De arbeidskrapte in onze regio is dus een bittere realiteit en nefast voor de verdere ontplooiing van de bedrijvigheid in de regio Zuid-West-Vlaanderen,” aldus Defieuw.

Vacatures op een hoogtepunt

De meeste vacatures waren afgelopen jaar te vinden in Kortrijk (7.179), Waregem (3.016) en Harelbeke (1.634). De grootste stijging tegenover het jaar voordien zien we in Lendelede (+ 159,30%), Zwevegem (+134,70%) en Anzegem (+102,90%). Hiermee is Zuid-West-Vlaanderen de West-Vlaamse regio met de meeste openstaande jobs. Op sectorniveau gaat het vooral om jobs in de zakelijke dienstverlening (3.200), de klein- en groothandel (2.314) en de maatschappelijke dienstverlening (1.968). De grootste stijging merken we in de ontspanningssector (+ 339,00 %) en de metaalsector (+ 297 %).

Bekijk ook: