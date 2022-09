Recordeditie voor zomerzwemmen in Brugge

De stad Brugge is tevreden over de vijfde editie van het zomerzwemmen in de Brugse binnenstad. Deze zomer kwamen er zo'n 10.000 mensen zwemmen in de reien.

Bijna 10.000 zwemmers doken tijdens de zomer de reien in. Dat is een derde meer dan in het recordjaar 2019. Gemiddeld verbleven de zwemmers zo'n 2 uur aan het zwemponton, wat ook aantoont dat het er een leuke plek is.

Het zwemponton werd intussen afgebroken en de betrokken stadsdiensten kijken alweer vooruit. “Er wordt momenteel een grondige evaluatie van het initiatief gemaakt. We zullen onderzoeken hoe we het aanbod nog kunnen verbeteren, maar ook financieel duurzamer kunnen maken. Maar door de toenemende populariteit spreek het voor zich dat we het recreatief openwaterzwemmen in onze binnenstad ook volgende zomer willen blijven aanbieden”, besluit Schepen Demon.