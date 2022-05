Recordhoeveelheid vloeibaar LNG-gas geleverd in Zeebrugge

Nooit eerder is in de haven van Zeebrugge zoveel vloeibaar LNG-gas geleverd als vorige maand: 36 schepen om precies te zijn. Daarmee ligt het record van maart 2020 aan diggelen, toen waren het 30 tankers.

Dat de import van LNG stijgt, heeft alles te maken met de grotere Europese onafhankelijk van Russisch aardgas. De 36 leveringen in april kwamen vooral uit Quatar, maar er kwam ook schaliegas uit de Verenigde Staten, en merkwaardig genoeg ook vloeibaar gas uit Rusland. Russisch gas wordt gestockeerd of overgepompt naar grotere tanks met als bestemming China. Er is ook nooit meer LNG hervergast en op het aardgasnet gezet.

De LNG-terminal in Zeebrugge werd in 1987 in gebruik genomen. De vijf opslagtanks hebben een capaciteit van 560 000 kubieke meter.