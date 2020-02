Recordjaar voor Atlantikwall in provinciedomein Raversyde

2019 was een absoluut recordjaar voor de Atlantikwall in provinciedomein Raversyde.

Vorig jaar trok het bunkercomplex een kleine 93.000 bezoekers, dat is ruim een kwart meer dan het jaar voordien en zelfs meer dan in 2014 bij de start van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Vorig jaar heropende het WOI-bunkercomplex Batterij Aachen. Er werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie, vernieuwing en museale inrichting van de Duitse kustbatterij. En dat heeft het bezoekerscijfer wellicht de hoogte ingejaagd.

Tevredenheid

Bovenop de goede cijfers ligt ook de tevredenheid van de bezoekers hoog. Zo staat Raversyde Atlantikwall helemaal bovenaan de lijst van Tripadvisor in de categorie ‘dingen om te doen in Oostende’. Raversyde ontving in 2019 ook het ‘Certificaat van Uitmuntendheid’ van het reisplatform. Op wattedoen.be blijkt dat de Atlantikwall de op één na beste attractie van West-Vlaanderen is, na het historisch stadscentrum van Brugge.