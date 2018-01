Vorig jaar werd ruim 72 miljoen ton goederen vervoerd via de Vlaamse waterwegen. Dat maakt van 2017 een absoluut recordjaar voor de binnenscheepvaart.

De binnenscheepvaart groeide in 2017 met 6,5 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat betekent bijna 180 000 vrachtwagens minder op de weg. Zowel in tonnage als in aantal containers heeft de Vlaamse binnenscheepvaart records gebroken. Steeds meer bedrijven ontdekken de waterwegen als betrouwbaar alternatief voor de weg.