Recordjaar voor Picanol, 100 vacatures

Picanol Group heeft in 2017 een omzet van 689 miljoen euro gehaald, dat is een stijging van 8% in vergelijking met 2016, dat toen het beste jaar was uit de geschiedenis van de groep.

De stijgende vraag naar kwaliteit en technologie zorgde voor een sterke verkoop – voornamelijk in Azië – en leidde tot een verdere groei. Dit zorgde ervoor dat Picanol in 2017 een recordaantal weefmachines in de markt heeft gezet. De verkoop van wisselstukken en accessoires volgde de positieve tendens van de weefmachines.

Winst

De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2017 voor een nettowinst van 91 miljoen euro, in vergelijking met 88 miljoen euro in 2016.

2018

Voor dit jaar is het orderboekje goed gevuld. De groep plant 25 miljoen euro aan investeringen. Picanol is ook nog altijd op zoek naar personeel. In Ieper alleen al zijn er 100 vacatures.