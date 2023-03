Recordman Bonne doet het opnieuw: breekt wereldrecord fietsen in zeven dagen tijd

Bonne reed zeven dagen op rij en sliep daarbij telkens 3.20 uur per nacht. De recordpoging bleek allesbehalve makkelijk: de wind en regen waren een onvoorspelbare tegenstander en dat maakt het mentaal niet makkelijk.

Zwaarste week uit mijn leven

‘Dit was vermoedelijk de zwaarste week uit mijn leven’, vertelt Bonne kort na zijn finish om middernacht. 20u per dag op een fiets zitten en dat in combinatie met zo’n groot slaaptekort, de impact op je lijf is enorm. Ik kon de laatste dag amper nog op mijn zadel zitten en zelfs met 1 vinger mijn benen aanraken doet ondraaglijk veel pijn. Hoe ik er dan toch in slaag om te blijven gaan? Ik wil mensen inspireren, ik wil mensen laten zien dat als je erin gelooft alles mogelijk is. Je geest is zoveel sterker dan je denkt. Ik had hier in Phoenix ook een team van 5 mensen bij mij om me te begeleiden. Alleen al hen teleurstellen is iets waar ik het super moeilijk mee zou hebben."

Dingen doen die nog niemand ooit deed

‘Dingen doen die nog nooit iemand eerder deed’ dat is het levensdoel van Bredenaar Bonne. Op amper 29 jarige leeftijd realiseerde hij al indrukwekkende uitdagingen zoals de Marathon des Sables, een Ironman, de Mont Blanc beklimmen of als eerste ooit de Belgische kust afzwemmen. Veel mensen kennen hem ook van Kamp Waes en vorig jaar finishte hij nog 8 volledige triatlons op acht verschillende Canarische eilanden.

Het idee van dit wereldrecord kwam er in Bonne’s zoektocht naar records die hem aanspreken en ook voldoende uitdagend zijn. Later dit jaar plant hij ook nog andere recordpogingen.

Cijfers

Matthieu fietste op 7 dagen 3619,72 kilometer. Hij verbrandde gemiddeld 10000 calorieën per dag en at naast de klassieke sportvoeding onder andere hamburgers, pasta, American cookies en véél m&m’s. Matthieu had maar 1 platte band. Hij fietste in temperaturen tussen 2 en 25 graden en had 3 uurwerken en 2 trackers die hem volgden en zijn data registreerden. Het record van Matthieu wordt officieel erkend door de WUCA en is een Guinness World Record.

