Met twee jaar vertraging is Matthieu Bonne gisteravond uiteindelijk toch officieel ereburger van Bredene geworden. Bonne is de atleet die onze kustlijn afgezwommen heeft en daarna ook nog eens 8 triatlons in 8 dagen op zijn naam schreef.

De hele kustlijn afzwemmen, het kanaal overzwemmen of 8 triatlons in 8 dagen afwerken. Matthieu Bonne is een man van straffe stunts, al is het ereburgerschap voor Bonne zelf ook een straffe prestatie. “Het is echt een enorme eer om ereburger te worden van een gemeente die zoveel voor mij betekent”, vertelt Matthieu. Ook het stadsbestuur is zeer trots op haar nieuwe ereburger: “Matthieu zal een waardig ambassadeur van onze gemeente worden die onze waarden en normen perfect weet uit te dragen.”