Recordman Matthieu Bonne wil nieuw wereldrecord breken

Daarvoor zal hij fietsen in de buurt van Phoenix, Arizona in de VS. Daar is het vlak, warm en is er weinig wind.

“Het huidige record bedraagt 3.590 km. Het doel is om dit te overtreffen, maar ik mik verder: de magische grens van 4.000 km. Te ver gegrepen? Overmoedig? Misschien, maar zoals je weet leg ik de lat graag hoog voor mezelf”, klinkt het bij Bonne.

Om dit te bereiken moet hij ongeveer 20u per dag fietsen aan een gemiddelde van circa 30 kilometer per uur. Op 20 maart start hij met zijn nieuwe uitdaging.

