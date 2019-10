Recordopkomst voor 7e editie Iedereen Klassiek

Het Concertgebouw verwelkomde 11.500 muziekliefhebbers; in de Brugse binnenstad genoten 7.000 mensen van shoppen, eten, dansen en wegdromen op klassieke muziek. Uniek dit jaar was de 'home delivery' van klassiek: enkele geëngageerde muziekensembles brachten een veelzijdig repertoire tot bij hen die er niet konden bij zijn: personen die verblijven in de Brugse ziekenhuizen of in zorgcentra in de stad.

Op de Markt sneuvelden geluidsrecords met een 200-koppig pBone-leger (pBones zijn plastic trombones) aangevoerd door trombonecollectief Crossbones en aangevuurd door de urban soul en swing van MNM-dj Brahim. In het Concertgebouw konden jong en ouder genieten van vaste waarden als Zot van Bach – of: Bachs koralen door honderden kelen – en een symfonische finale met Brussels Philharmonic.

