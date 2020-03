Recordopkomst voor Spinrag in Kortrijk

Het Kinderkunstenfestival Spinrag in Kortrijk heeft een recordeditie achter de rug.

Spinrag had bijna 13.100 bezoekers, of 1.400 meer dan de krokusvakantie vorig jaar. Alle workshops waren uitverkocht, er zijn meer dan 2.000 filmtickets verkocht en er was ook een vijfde meer tickets verkocht voor een podiumvoorstelling.

Het festival kreeg trouwens vorig jaar Vlaamse steun voor twee jaar, voor Spinrag 2.0 Daarmee trokken ze twee maanden lang met een mobiel atelier langs scholen in de regio.