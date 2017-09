Recordpoging "De Langste Toost" valt in het water

"De Langste Toost", een wereldrecordpoging om met 1234 mensen tegelijkertijd het glas te heffen, heeft geen record opgeleverd. De organisatie klokte in Damme af op 389 personen.

Aan bekendheid rond de poging was er geen gebrek want er ontstond nogal wat commotie toen Brugge geen toelating gaf voor de recordpoging. De organisatie bleek wel welkom in Damme.

De poging slaagde echter niet, wat voor een groot deel te wijten was aan het slechte weer. Zo blijft de Portugese stad Anadia met 1.233 toosters recordhouder.

