Recordvangst: 20 miljoen namaaksigaretten onderschept in haven Zeebrugge

De douane heeft in de haven van Zeebrugge 20 miljoen namaaksigaretten onderschept die op weg waren naar Frankrijk. Met een straatwaarde van zo’n 5 miljoen euro is dit een recordvangst voor de haven.

De sigaretten waren wellicht bestemd voor Franse zwarte markt. De besteller riskeert een fikse boete en een gevangenisstraf.

Normaal betaal je in Frankrijk 10 euro voor een pak sigaretten. Op de zwarte markt tel je dan weer maar 5 euro neer voor een pakje met 20 sigaretten. Omgerekend heeft de recordvangst een straatwaarde van om en bij de 5 miljoen euro.

"In één container zitten er naar schatting 10 miljoen sigaretten. In totaal gaat het om 20 miljoen sigaretten en dat betekent dat indien ze op de markt zouden komen dat dit een verlies is van 7,5 miljoen euro aan accijnzen, invoerrechten en btw", klinkt het bij de de douane.

Fraude neemt toe

Bij de douane merken ze dat fraude toeneemt. Zo ontdekken de douaniers ook meer drugs in containers, omdat de controles in Rotterdam en Antwerpen strenger worden. Als de besteller van de namaaksigaretten opgepakt wordt, riskeert hij een stevige boete en tot vijf jaar cel.