Recreatieverbod Dikkebusvijver opgeheven

Er is opnieuw watersport en recreatie mogelijk op Dikkebusvijver. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heft het verbod om te zwemmen of watersporten op.

Sinds 23 mei was er een recreatieverbod, omdat er opnieuw giftige blauwwieren werden gesignaliseerd op de vijver.

Ieper blijft wel waakzaam. Elke week gebeurt er een analyse van het water en wordt er gekeken of er geen drijflagen aanwezig zijn. Omdat Dikkebusvijver een recreatievijver is doet ook Vlaanderen (Vlaamse Milieumaatschappij) op zeer regelmatige basis controles. Op basis van die controles beslist het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid of de burgemeester al dan niet een recreatieverbod moet uitvaardigen.

De stad, de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt ook aan wandelaars, watersporters, vissers en lopers om alert te blijven en drijflagen te signaleren als ze die zien. Want de algen zijn vooral gevaarlijk zijn voor dieren die in of nabij het oppervlaktewater leven, zoals watervogels (eenden en ganzen) en vissen, maar ook mensen kunnen worden aangetast.

