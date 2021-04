Recyclagepark Sint-Pieters sluit na corona-uitbraak

Pech voor wie vandaag een afspraak had in het recyclagepark Sint-Pieters in Brugge. Na een corona-uitbraak blijven de poorten van het terrein gesloten. Zo'n 277 geplande afspraken worden daardoor geannuleerd. Mercedes Van Volcem, bevoegd voor de Brugse recyclageparken, laat weten dat de stad alles in het werk stelt om het recyclagepark terug te openen op dinsdag 27 april. Wie een afspraak had bij Sint-Pieters wordt verzocht een nieuwe afspraak in te plannen of kan vandaag uitzonderlijk terecht in het park van Zeebrugge.