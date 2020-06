Redders aan zee mogen niet reanimeren, IKWV vraagt aanpassing van de wet

Het is tropisch warm en dus komen mensen verkoeling opzoeken aan zee. Maar zwemmen mag je nog niet doen. Redders zijn er ook gewoon nog niet. Het is gevaarlijk. Vanaf zaterdag zijn alle kustredders over de hele breedte van de kust wél paraat. Maar reanimeren en vooral beademen mogen ze niet doen, wettelijk gezien. Dat gebeurt normaal met een beademingsmasker of pocket mask, maar omwille van de kans op coronabesmetting moet nu worden gewerkt met een speciale beademingsballon. IKWV Heeft op elke reddingspost zo’n beademingsballon liggen, maar enkel dokters en verplegers mogen het gebruiken.

Een aanpassing van de wet door Minister De Block is daarom wenselijk, want nu mogen de redders bij verdrinkingen niet beademen deze zomer. Ook niet met de 150 speciaal aankondigde beademingsballonnen.