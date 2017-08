Redders halen vrouw uit zee in Middelkerke

De Franstalige dame was onwel geworden in het water. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het incident gebeurd aan de strandpost naast het Casino van Middelkerke. Redders Cato Pluym en Gianni Debeuf merkten een vrouw op die in het water in de problemen was geraakt. Ze alarmeerden meteen de hulpdiensten, doken het water in, en slaagden erin de vrouw op het strand te helpen. "Haar toestand was op dat moment instabiel. Ze was wat verward en verloor ook af en toe het bewustzijn", zegt hoofdredder Bart Van Eechoute. De politie zette intussen het Epernayplein voor het Casino af zodat de mug-helikopter kon landen. Dankzij het kordate optreden van de jonge redders bleek de toestand van de vrouw gezien de omstandigheden nog mee te vallen. Het slachtoffer werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.