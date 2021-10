Redders NH90 doen hun verhaal: "Op een dag gaan mensen het leven laten"

De luchtmachtbasis in Koksijde met de NH90-reddingshelikopters krijgt de laatste maanden steeds vaker noodoproepen over transmigranten die in kleine bootjes het Kanaal proberen over te steken naar Engeland. Zo hebben ze gisteren nog twee drenkelingen van een boei afgehaald, terwijl ze op weg waren naar een lekgeslagen rubberboot met 40 mensen aan boord.

Brecht Vandecasteele, Chief Instructor Cabin Operator NH90, doet zijn verhaal. Het was middag als de NH90 vertrok voor een reddingsoperatie in de Noordzee tussen Frankrijk en Engeland. Nog voor ze de rubberboot vonden, troffen ze twee mannen aan op een boei midden op zee, zo'n 18 kilometer uit de kust.

Brecht Vandecasteele: “Per toeval hebben we over een boei gevlogen. Onze copiloot zei: daar zitten precies mensen op de boei. Initieel dachten we: dat kan niet... Misschien een grote vogel... We zijn teruggedraaid en er zaten effectief twee mensen aan de binnenkant van die boei.”

Winchen boven een boei is een delicate reddingsoperatie. “Die boei is verbonden met een ankerketting en die boei ging eerst op drift, weg van de helikopter. Maar het is goed verlopen, de winching is relatief snel verlopen. Die mensen kwamen boven en dankten ons met beide handen.”

Hallucinant

Eerst werden deze twee zwaar onderkoelde drenkelingen naar Calais gebracht. Meteen daarna vloog de NH90 uit Koksijde naar de inmiddels lekgeslagen rubberboot. “Die zodiac was al voor de helft gezonken. Een tiental mensen lag al in het water. Dan zie je de beelden die we kennen van op de Middellandse Zee. Die waren allemaal overboord aan het springen in het ijskoude water. Dan heb je niet veel tijd. Dat was hallucinant. Die waren aan het vechten voor hun leven. Ze gingen elkaar onderduwen om in de buurt te komen van onze redder om gewincht te worden.”

Gelukkig is er een schip van de Franse marine in de buurt. De crew is onder de indruk.

“Het komt in ieder geval hard binnen, die beelden. En op een dag gaan mensen hierbij het leven laten." Want dezelfde operaties gebeuren ook bij nacht en dan is het vaak zoeken naar een speld in een hooiberg.