En dat zal ongetwijfeld veel volk naar onze kust lokken. Het officiële badseizoen is vorig weekend gestart, maar het is nog wachten tot 1 juli voor alle posten in alle zwemzones aan onze kust bemand zijn. Dit weekend staan er 100 redders paraat voor een veilige duik in zee.

Vandaag zijn er nauwelijks baders, want het strandwater haalt niet meer dan 17 graden. Maar dat kan eerstdaags dus veranderen.