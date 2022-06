Redders waarschuwen voor onbewaakt zwemmen

Zaterdag verdronken twee mannen in een onbewaakte zone tussen Blankenberge en Zeebrugge. De kustreddingsdienst roept nu opnieuw op om enkel de zee in te gaan waar er redders staan.

Twee Poolse vrachtwagenchauffeurs van 30 en 43 jaar stierven zaterdag in zee, een eind weg van de reddingsposten van Blankenberge en Zeebrugge. Een wandelaar merkte rond vijf uur één aangespoeld lichaam aan de vloedlijn voor de duinen op. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek er nog een drenkeling te zijn.

Killen

Vermoedelijk kwamen de zwemmers in de problemen door zogenaamde killen. Dat zijn putten in het water waar de stroming een stuk sterker is. Daarbovenop speelden ook enkele andere ongunstige factoren mee.

“Er stond een heel stevige wind, vijf tot zes beaufort op dat ogenblik uit het noordoosten”, getuigt Tom Cocle, hoofdredder van Blankenberge. “We kwamen uit een periode van springtij. Zelfs in bewaakte zones hadden we alle moeite om iedereen veilig aan land te krijgen.”

Mankracht

De strandreddingsdienst heeft over de jaren al talloze keren herhaald dat de Noordzee gevaarlijk kan zijn en het noodzakelijk is om redders rond je te hebben. Verbodsborden maken dat ook duidelijk. Toch moeten reddingsteams soms mankracht van bewaakte zones naar onbewaakte sturen om daar baders te hulp te schieten.

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé pleit er nu voor om badgasten die buiten het toezicht van redders zwemmen, zelf te laten opdraaien voor interventies. Die overtreders riskeren momenteel al een boete van 250 euro.