Reddingsboot Straffe Hendrik opnieuw uitgevaren

De snelle interventieboot had af te rekenen met motorpech en is begin dit jaar uit de vaart genomen. Maar sinds dit weekend is de grootste reddingsboot weer operationeel.

De reddingsboot is vooral bedoeld voor grote interventies, want de capaciteit van de Straffe Hendrik is ruim 80 drenkelingen, die in één keer vervoerd kunnen worden. Gelukkig zijn er geen incidenten geweest waarbij dat nodig was.

De motor begaf het in januari. En dat was een domper op de werking en het budget: 80.000 euro voor een nieuwe motor. De Straffe Hendrik werd naar een scheepswerf in Nederland gebracht voor herstelling. Vrijwilligers hebben in Blankenberge verschillende acties georganiseerd om geld in te zamelen, die brachten in totaal zo'n 10.000 euro op.