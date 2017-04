Reddingsboot van Blankenberge straks weer in sop

De reddingsboot ‘De Straffe Hendrik’ van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst kan binnen enkele weken terug het water in.

De motor was al een tijdje defect en de boot krijgt nu een nieuwe motor van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De Nederlandse redders maken van hun twee oudste reddingsboten één. Hierdoor komt er een motor vrij voor de Blankenbergse Zeereddingsdienst. De vorig motor van de Straffe Hendrik liet het na 27 jaar afweten. Er werd crowdfunding opgezet om geld in te zamelen voor een nieuwe motor. De Straffe Hendrik is destijds ingezet om de bemanning te redden van het gezonken schip Flinterstar.