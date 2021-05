Reddingsheli’s moeten steeds minder uitrukken

In vijf jaar tijd werden tijdens 335 interventies 154 mensen geholpen of gered door de Belgische Defensie-helikopters. Het aantal interventies daalt jaar na jaar.

“Alle parameters daalden vorig jaar drastisch: minder oproepen, minder interventies en minder geredde personen,” zegt Jasper Pillen (Open VLD) , die de cijfers opvroeg bij de Minister van Defensie, Ludivine Dedonder. “Covid is ook hier de reden. Minder mensen bevonden zich in een noodsituatie, allicht door onze sterk beperkte verplaatsingen.”

Het hele jaar door, 24 uren per dag, staat een NH90-helikopter van Defensie met zijn crew stand-by om tussen te komen via zogenaamde SAR-operaties: opsporing- en reddingsoperaties. Bij het grote publiek geraakten deze reddingsoperaties vooral bekend door de intussen uit dienst getreden iconische Sea King en de serie Windkracht 10.

De Belgische Defensie beschikt over 4 NH-90’s in de maritieme versie die zowel gebruikt wordt voor deze Search-And-Rescue-taken als voor maritieme taken: anti-piraterij, observatie en transport opdrachten. Tegen 2025 zullen met de heli’s anti-onderzeebootopdrachten worden uitgevoerd vanop de Belgische fregatten.

Tekort aan helikopters?

“Het is de verwachting dat de oproepen en interventies opnieuw sterk zullen stijgen eenmaal we allemaal terug onze oude leven oppikken” stelt het Brugse Kamerlid, die al eerder in de Kamer de Minister waarschuwde voor een tekort aan helikopters. “Deze zomer wordt na 50 jaar dienst afscheid genomen van de Alouette III-helikopter. Deze heli wordt altijd ingescheept voor missies met onze fregatten, zo is er momenteel eentje mee op het fregat Leopold I. Halfweg 2021 valt deze capaciteit dus weg en zal er dus ook gekeken worden naar de 4 NH-90’s om deze functie ook te vervullen.”