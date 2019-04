Reddingsheli’s verhuizen van Koksijde naar Oostende

Het is officieel: de reddingshelikopters van de luchtmachtbasis in Koksijde verhuizen naar Oostende. Dat heeft Defensie vanmiddag bevestigd op de persconferentie. Tegen eind 2023 moet de verhuizing een feit zijn. De burgemeester van Koksijde reageert teleurgesteld.

Generaal-majoor Frederik Vansina schetste eerst de huidige situatie op de luchtmachtbasis in Koksijde. Op de persconferentie werd onder andere verwezen naar de verouderde en behoorlijk verspreide infrastructuur. Vooral een gebrek aan operationeel steunpersoneel, zoals luchtverkeersleiding en brandweer, bleek een probleem in Koksijde. Dat knelpunt kon met een vernieuwing van de infrastructuur niet aangepakt worden. Een verhuizing naar Oostende biedt voor Defensie heel wat voordelen. Generaal-majoor Frédéric Goetynck noemde het een groot voordeel dat de operationele steun zal verzekerd worden door de luchthaven van Oostende.

Naar één derde van het personeel

Op die manier zou het huidige personeelsbestaand van 331 naar 123 personeelsleden teruggebracht worden. De komende jaren zal eerst een partner moeten gezocht worden voor de infrastructuur, waarna gestart kan worden met het vergunningstraject en de bouw. De eigenlijke verhuis van Koksijde naar Oostende wordt tegen eind 2023 voorzien.

Koksijde ontgoocheld

Burgemeester Marc Vanden Bussche gaf toe dat zijn gemeente met pijn in het hart afscheid neemt van de luchtmachtbasis. "Wij betreuren deze beslissing, we hebben er altijd voor geijverd om de eerste Wing Basis Koksijde te behouden. Onze gemeente is als het ware vergroeid met de helibasis, maar we moeten ons spijtig genoeg neerleggen bij de beslissing van de federale overheid." De burgemeester verwees onder andere naar de serie Windkracht 10, het WK veldrijden, de jaarlijkse Duinencross en de ter ziele gegane airshow.

Oostende tevreden

Oostende reageerde uiteraard wel tevreden op de beslissing. "Wij waren vragende partij, de diversifiëring van de luchthaven Oostende is een goede zaak", aldus burgemeester Bart Tommelein. Volgens Tommelein zal de luchtmacht met open armen ontvangen worden in Oostende. "Het is belangrijk dat het in West-Vlaanderen en aan de kust blijft."

'Belangrijk dat heli's in West-Vlaanderen blijven'

Ook gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu benadrukte het belang van de reddingshelikopters voor de provincie West-Vlaanderen. De provincie kondigde op de persconferentie ook aan dat ze een voortrekkersrol zal spelen in de ontwikkeling van de militaire basis. Het is de bedoeling om tegen dit najaar een voorontwerp van de nieuwe bestemmingen klaar te hebben.

