De reddingshelikopter van het Veertigste Smaldeel in Koksijde kreeg vanmorgen een oproep voor een orgaantransport. Bij zo'n zaken is tijd bijzonder kostbaar. Vanuit Koksijde is de helikopter daarop rond zes uur naar Duitsland vertrokken. Het team is daar rond acht uur aangekomen.

Een medisch urgentieteam zorgt ervoor dat het orgaan in de beste omstandigheden bij de patiënt komt die het nodig heeft.