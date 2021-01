Reddingsheli's defensie in 2024 operationeel in Oostende

Dat heeft zij gezegd aan het Brugse Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) uit Brugge. De Search & Rescue activiteiten zouden in 2024 operationeel moeten zijn, 130 militairen verhuizen mee. De beslissing voor de verhuizing viel in april 2019. De infrastructuur van de luchtmachtbasis in Koksijde is verouderd en er is daar ook een gebrek aan operationeel steunpersoneel zoals luchtverkeersleiders en brandweer.

