Reddingsheli's dreigen aan de grond te moeten blijven

Dat zegt de stafchef van het leger Marc Compernol. Ook de vakbonden erkennen het probleem. Ze wijzen met een beschuldigende vinger naar de politiek, die jarenlang besparingen heeft doorgevoerd, kazernes wil sluiten en beslist heeft om de pensioenleeftijd voor militairen op te trekken.

Nu stromen er jaarlijks zowat 950 tot 1.000 nieuwe rekruten binnen, maar dat is ruim onvoldoende om het personeelstekort op te vangen. Als er niet snel nieuw bloed wordt gevonden, dreigen militaire basissen zwaar in de problemen te komen, ook die van de marine in Zeebrugge en het 40ste smaldeel van Koksijde dat reddingsopdrachten uitvoert boven zee en boven land, zegt ook Edwin Lauwereins van VSOA Defensie.