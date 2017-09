Reddingsoefening met leger op strand Lombardsijde

Sommige stukken strand zijn erg moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten. Dat is één van de conclusies uit een reddings- en communicatie-oefening die de hulpdiensten aan zee vanmiddag organiseerden.

Op het strand voor de uitgestrekte militaire zone van Lombardsijde was zogezegd een catamaran gestrand met aan boord een uitgeputte zeiler. Zijn twee kompanen waren vermist en zo startte de oefening.

Anne Martens, districtscommissaris Provincie West-Vlaanderen: "We willen kijken hoe de communicatie verloopt tussen alle professionele reddingsdiensten zonder de redders op het strand. We hebben ook speciaal voor deze locatie gekozen. Hier aan een militair domein willen we eens kijken hoe de hulpdiensten hier kunnen aanrukken."

Vrijdag gaan alle hulpinstanties nog eens samenzitten om de oefening te evalueren en de procedures te verfijnen. Ook op de grote stranden van Zeebrugge en tussen Oostende en Bredene zijn grote stukken strand vrij onbereikbaar voor hulpdiensten op wielen.