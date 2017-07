Reddingsoefening onderbroken door gekapseisd zeiljacht

De demonstratie-oefening maakte deel uit van de viering van het 35-jarige bestaan van de Intercommunale Kustreddingsdiensten (IKWV). In het scenario van de oefening komen drie jongeren met een kajak op zee in de problemen. De beste zwemmer van de drie springt het water in en kan aan de kust nog net alarm slaan voor hij in elkaar zakt. Daarop zou een grote reddingsactie op het water van start gaan.

Doordat er kort voor de aanvang van de oefening een reëel incident plaatsvond, werd het gedeelte op zee afgelast. De zwemmer die de kust bereikte, werd wel uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd. Prinses Elisabeth mocht zelfs de reanimatie even overnemen. Het gezin kreeg uitleg door de hulpverleningsdiensten. Na afloop van de oefening ontmoetten het vorstenpaar en de kinderen een delegatie strandredders en jobstudent-redders uit elke kustgemeente.

