Reddingsoefening op zee met een noodbaken en satelliet

Dankzij het systeem kunnen ze de positie van de persoon of het schip in nood snel en nauwkeurig bepalen en kunnen ze de reddingsoperatie snel opstarten.

Er zijn 24 satellieten en die kunnen elk noodsignaal om het even waar in de wereld snel oppikken en doorsturen naar bijvoorbeeld het MRCC in Oostende.

Het systeem werkt perfect maar nog te weinig mensen kennen het, terwijl een baken maar 300 euro kost. Het is niet alleen handig voor zeilers en surfers op zee maar ook in de bergen kan het erg nuttig zijn.