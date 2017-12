Rederscentrale tevreden met nieuwe vangstquota

De Europese visserijministers hebben een akkoord bereikt over de visserijmogelijkheden en de vangstquota voor volgend jaar in de West-Europese zeeën.

De Rederscentrale rekende op een stijging van de tongquota op de Belgische visgronden en is tevreden met het gemiddeld resultaat van + 7%. Voor pladijs is er begrip voor de daling van het quotum in de Noordzee. Dit wordt voor de Belgische vissers deels gecompenseerd door stijgingen op de andere visgronden. “Naast goede uitkomsten voor de twee doelsoorten zijn er ook positieve resultaten voor tarbot, griet, rog en kabeljauw”, zegt Geert De Groote, reder van het vissersvaartuig Z.98 Op Hoop Van Zegen en voorzitter van de Rederscentrale.