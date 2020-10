Redt het Brugse stadsbestuur de Vlaamse visserij? Het is alvast niet helemaal uitgesloten. Een oorkonde uit 1666 verleent aan 50 Brugse schepen het eeuwige recht om in Britse wateren te vissen.

Die toegang staat nu, met de nakende Brexit, onder druk. Of de oorkonde 450 jaar later nog rechtsgeldig is, is niet duidelijk. Maar het is ook niet uitgesloten. We konden vanmorgen het perkament inkijken.