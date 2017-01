Reeks bunkers uit WOI voorlopig beschermd

Dat is het stuk West-Vlaanderen dat door de Duitsers bezet werd in de Eerste Oorlog en nauw verbonden was met het front, maar dat buiten de grenzen van de Westhoek lag. In het Duitse hinterland zijn de voorbije jaren 170 bunkers geïnventariseerd en opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. De meest waardevolle exemplaren krijgen nu samen een voorlopige bescherming.

Concreet omvat deze bescherming 28 bunkersites die vanaf het najaar 1917 massaal zijn opgericht en die onder meer dienden als commando- of waarnemingspost of als verblijfplaats voor kleinere militaire eenheden. In Oudenburg is bijvoorbeeld een uniek ensemble van vier "Einheitsunterstände" bewaard en beschermd.

Architecturale of historiche waarde

De opgenomen bunkers hebben naast hun historische waarde ook een belangrijke architecturale waarde. Sommige bunkers zijn niet beschermd omwille van hun typologische kenmerken beschermd, maar omdat ze getuige zijn van belangrijke historische gebeurtenissen. Zo vormen enkele bunkers op grondgebied Roeselare en Moorslede bijvoorbeeld een opmerkelijke getuige van het Bevrijdingsoffensief in 1918.