Referendum in Ruiselede lijkt geldig: "een kleine 2000 mensen kwamen stemmen"

In Ruiselede zijn er vandaag, volgens het 'neen-kamp', een klein 2000 mensen komen stemmen, waardoor het referendum geldig lijkt. Daarvoor waren er 1100 stemmen nodig. De volksraadpleging is wel niet bindend. Het is nog even wachten op het definitieve resultaat.

Het gemeentebestuur van Ruiselede is niet verplicht om de uitslag van de raadpleging te volgen. Tussen 8 uur en 13 uur vandaag konden de inwoners van Ruiselede stemmen tegen de fusie met Wingene. Er was een grote opkomst, wat resulteerde in een kleine 2000 stemmen tegen de fusie. Het referendum had 1100 stemmen of 20% van de inwoners van Ruiselede nodig om geldig verklaard te worden.

De 'neen' stemmers hebben geprobeerd om genoeg stemmen te ronselen, wat dus ook gelukt is.

In april hadden de burgemeesters van Ruiselede en Wingene aangekondigd dat de twee gemeenten zullen fusioneren op 1 januari 2025. Naar aanleiding van die aankondiging namen enkele inwoners het initiatief om een volksraadpleging aan te vragen. Er werd door hen een verzoekschrift ingediend samen met een gemotiveerde nota. Het verzoek werd ondersteund door ruim 1.400 handtekeningen van inwoners, waardoor het voldeed aan de voorwaarden om een gemeentelijke volksraadpleging te houden. In oktober besliste de gemeenteraad van Ruiselede dan ook om daartoe over te gaan.

