Reflectoren aan hoogspanningslijnen moeten vogels beschermen

Elia gaat hiermee in op een vraag van Natuurpunt. In België komen naar schatting elk jaar tussen 170.000 en 500.000 vogels om het leven ten gevolge van een botsing (aanvlieging) met een hoogspanningslijn. De bebakening wordt op de hoogspanningslijn in Merkem aangebracht over een lengte van 3 kilometer. Dit is volgens Natuurpunt één van meest gevaarlijke hoogspanningslijnen voor vogels in België.

Firefly’s zijn plaatjes van 11 bij 15 cm met daarop aan elke kant 2 reflectoren. Zij worden om de 30 meter met hoogtewerkers bevestigd aan de luchtlijn in Noordschote”, zegt Carolien Pouleyn van netbeheerder Elia. “In totaal zullen er meer dan 500 Firefly’s worden opgehangen. Die moeten ervoor zorgen dat het aantal vogels dat tegen deze hoogspanningslijnen vliegt, sterk vermindert.” De bebakening kan enkel geplaatst worden als de hoogspanningslijn buiten dienst is voor (onderhouds)werken en dit omwille van de veiligheid en de elektriciteitsbevoorradingszekerheid.