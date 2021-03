Refters dicht: niet evident voor hotelscholen

Ter Groene Poorte heeft vanmorgen meteen vier pop-up maaltijddorpen opgezet: vier grote tenten waar leerlingen overdekt maar toch buiten kunnen eten. “Wij hebben een groot domein met veel groene zones waarin het sowieso aangenaam vertoeven is,” vertelt algemeen directeur Iris Cornette. “Het weer zal nu ook beter worden, dus buiten eten, is misschien nog niet eens zo'n slecht idee. Frisse lucht doet hen deugd."

Keuken blijft open

De refters gaan dus ook in een hotelschool dicht, maar niet de keukens. “Een derde van onze leerlingen is intern. Die moeten ontbijten, een middagmaal en een avondmaal krijgen en daar hoort ook een warme maaltijd bij. Onze keuken in Het Fornuis, het schoolrestaurant, blijft open. De leerlingen komen gespreid binnen, nemen hun maaltijd mee naar buiten en nuttigen die in een 'outdoor dorp'.”

Enkel voor de studie-uitstappen wordt nog een oplossing gezocht. "De nieuwe maatregelen laten niet meer toe dat we iets binnen doen of met busvervoer een uitstap maken. Voor de hogere jaren stonden er enkele 'studoedagen' op het programma, maar er wordt nu gekeken voor een andere invulling in open lucht", besluit Cornette.

