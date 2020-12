Refuge in Brugge dicht na uitbraak van corona

De helft van het personeel geraakte daar besmet. De zestien bewoners worden overgeplaatst naar andere gesloten centra. Het centrum sluit voor zeven dagen de deuren. Pas als de personeelsleden negatief testen, gaat het centrum opnieuw open.

Allicht pas na nieuwjaar open

Vorige week hebben heel wat personeelsleden van het CIB positief getest. Tegen het einde van de week kwam het op een totaal van 42 besmette personeelsleden. Zes medewerkers wachten nog op testresultaten. In het begin van de week testten ook zes bewoners positief maar zij hebben ondertussen een negatieve test afgelegd. Daarop ging het centrum volledig in quarantaine. De zestien bewoners werden overgeplaatst naar centra in Merksplas en Steenokkerzeel. Daarbij worden ook ze eerst in quarantaine geplaatst. Ook alle personeelsleden moeten minstens een week in quarantaine en worden daarna opnieuw getest. "Pas als de personeelsleden negatief testen kan het centrum opnieuw opengaan. Tot die tijd sluit het centrum de deuren. De heropening zal waarschijnlijk pas voor volgend jaar zijn", zegt Geert De Vulder, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken.