Refuge Brugge gaat dicht en wordt vervangen door nieuwbouw

Dat heeft volksvertegenwoordiger Theo Francken (N-VA) vernomen van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel (MR), schrijft Het Laatste Nieuws. Het geklasseerde gebouw wordt niet gerenoveerd, er komt een nieuw gesloten centrum, waarvoor er een terrein wordt gezocht. Of dat in Brugge zal zijn, is niet zeker, maar waarschijnlijk. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) uit Brugge is het belangrijk dat die nieuwbouw in Brugge komt, gezien de nabijheid van Zeebrugge waar transmigranten zitten.