Refuge Brugge straks naar Jabbeke?

De kans bestaat dat de Refuge verhuist van Brugge naar een leegstaand gebouw van Agentschap Wegen en Verkeer in Jabbeke. De Refuge is een gesloten centrum voor mensen zonder papieren. Er verblijven 126 mensen die er wachten tot ze het land uitgezet worden.

Het nieuwe gesloten terugkeercentrum voor zowat 130 uitgeprocedeerde asielzoekers komt aan het zogenaamde groene eilandje van Jabbeke, tussen de A10 en de E40. Nu bevindt zich hier nog de snelwegpolitie.

"Het is al lang dat men een nieuwe locatie zoekt," zegt burgemeester Dirk De fauw van Brugge. "Omdat de gebouwen van de refuge niet meer beantwoorden aan de huidige normen. Zowel voor de mensen die er opgesloten worden met het oog op repatriëring, als voor het personeel. Het zijn slechte omstandigheden. Het water komt binnen, de ruimtes zijn veel te klein en te vochtig."

Het personeel dat wellicht nog 4 jaar in de Refuge blijft werken, zo'n 172 mensen, zou meeverhuizen naar het nieuwe centrum. Het gesloten centrum in Jabbeke wordt ook geen administratief afhandelingscentrum voor transmigranten. "De staatssecretaris heeft heel duidelijk gesteld dat het een vervanging is van de huidige Refuge. Men zal geen vermenging doen van andere functies," benadrukt De fauw, partijgenoot van staatssecretaris Sammy Mahdi.

"Weinig problemen verwacht"

In Jabbeke verwacht de burgemeester weinig hinder van het nieuwe centrum. "Wij gaan daar eigenlijk niets van merken," zegt burgemeester Frank Casteleyn. "Dat komt volledig in het groen. Het is een klassieke nieuwbouw, geen units. Het komt net naast het voormalige gebouw van de rijkswacht. Op- en afrit liggen op de snelweg. Dus we gaan er weinig mee te maken hebben." De burgemeester vraagt wel om betere ingelicht te worden door de federale overheid. Het is wachten op definitief groen licht van staatssecretaris Sammy Mahdi.