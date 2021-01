Refuge wordt misschien gesloten opvangcentrum voor transmigranten

Het aantal vluchtelingen in Zeebrugge neemt toe, mensen die in het Verenigd Koninkrijk proberen te geraken. Vroeger konden ze opgepakt worden, en werden ze overgebracht naar de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Dat gebeurt nu allemaal niet meer, door corona, tenzij ze criminele feiten plegen. Transmigranten kunnen enkel geïdentificeerd worden. Om hen een menswaardig onderkomen te geven, zeker tijdens koude winternachten, stelt Dirk De fauw voor om ze tijdelijk in het gesloten opvangcentrum de Refuge onder te brengen. “Voor sommigen kan dat betekenen dat ze asiel kunnen aanvragen. Voor anderen kan dat zijn dat ze vrijwillig of verplicht gerepatrieerd worden. Anderen zullen gewoon het bevel krijgen om het land te verlaten. Maar we willen absoluut dat het straatbeeld in Zeebrugge, waar mensen blijven ronddwalen, dat dit op korte termijn kan opgelost worden.”