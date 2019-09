Regeerakkoord: opluchting dat provincies blijven bestaan

De voorzitter van de provincieraad, Christof Dejaegher is alvast erg opgelucht dat de provincies in het nieuwe regeerakkoord blijven bestaan.

“We zijn uiteraard heel blij dat West-Vlaanderen zijn provinciebestuur behoudt. De West-Vlaamse identiteit speelt hier heel erg mee. Onze provincie ligt wat minder centraal, net zoals Limburg. Het provinciegevoel speelt sterker. Ik zie bijvoorbeeld niet makkelijk een domein als de palingbeek beheerd worden door een gemeentebestuur. En er is bijvoorbeeld ook het fietsroutenetwerk.”

Dejaegher is als burgemeester van Poperinge ook trekker van de plattelandsgemeenten in de Westhoek. En ook voor al die gemeenten belooft het regeerakkoord veel goeds. Het voorziet 100 miljoen euro extra in het gemeentefonds dat naar die gemeentes gaat.

“Voor ons klinkt dat inderdaad als muziek in de oren. Eindelijk, en wat mij betreft is het de logica zelf. Als je open ruimte wil redden, dan moet je ze waardevol maken en dus zorgen dat de lokale besturen daar middelen voor krijgen. Er is wel enige voorzichtigheid geboden. Het gaat om een passage in een regeerakkoord. De modaliteiten en timing moeten nog uitgewerkt worden.”

