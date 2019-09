Regeerakkoord : Steun voor West-Vlaamse innovatie

De nieuwe Vlaamse regering zet volop in op innovatie. En dat blijkt ook in West-Vlaanderen. Onze universiteiten en hogescholen krijgen ondersteuning om ma-na-ma's in te richten voor de richtingen die onze technologische speerpunten in de verf zetten.

Mondjesmaat sijpelen er zaken door die in het Vlaamse regeerakkoord staan. Voor West-Vlaanderen hoort daar ook een stevige ondersteuning bij op het gebied van innovatie en onderwijs. Zowel Voka als Unizo hadden daar, in West-Vlaanderen, op ingezet. Geruggesteund door onder meer de onderhandelaars voor N-VA ( parlementairen Axel Ronse, Sander Loones, Wilfried Vandaele, Bjorn Anseeuw en Bert Maertens) is die wens ook effectief opgenomen in de finale tekst.

Richtingen die aansluiten op technologische speerpunten

De West-Vlaamse universiteiten en hogescholen kunnen rekenen op ondersteuning om ma-na-ma's (een aanvullende master voor wie al een masterdiploma heeft) en postgraduaten in te richten. En dat specifiek voor richtingen die nauw aansluiten op de technologische speerpunten waar onze regio sterk in is. Concreter gaat dat om Digital Arts and Entertainment, Productontwikkeling en Mechatronica. Studenten die met dat profiel afstuderen, sluiten ook nauw aan op een vraag van de arbeidsmarkt, waar er in West-Vlaanderen nog altijd krapte heerst.

Universitair aanbod verruimt

Het universitaire aanbod kan ook uitgebreid worden binnen de beschikbare universitaire middelen door de economische opleidingen (TEW en Handelswetenschappen) voortaan in West-Vlaanderen te voltooien.

