Vuurwerk is razend populair en de verkoop stijgt elk jaar. Het is niet altijd duidelijk in welke gemeente wat nu precies mag. Het beeld in West-Vlaanderen is heel divers. Soms mag het onbeperkt, zoals in Kortrijk, soms helemaal niet, zoals in Oostende. In Roeselare mag het, maar mensen moeten een aanvraagformulier invullen.

Rondvraag VTM Nieuws

VTM nieuws deed een rondvraag bij alle Vlaamse steden en gemeenten, of vuurwerk toegelaten is of niet. Hieronder vind je de resultaten voor West-Vlaanderen.