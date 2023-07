Het is hartje zomer, maar de thermometer laat nauwelijks 18 graden optekenen en de regen valt met bakken uit de lucht. Toeristen aan de kust zien hun vakantie dus letterlijk in het water vallen. Ze moeten op zoek naar alternatieve activiteiten, en dat liefst binnen. Een van de mogelijkheden is dan Seafront in Zeebrugge. Daar hebben ze een moderne klimzaal en een gloednieuwe rollerskatebaan.