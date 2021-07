Regen zet straten blank in Nieuwpoort

Geen taferelen zoals in Wallonië de voorbije dagen, dat gelukkig niet. Maar aanhoudende regen zorgt vandaag ook bij ons voor wat wateroverlast. In de Westhoek regent het sinds het tweede deel van de nacht stevig door. Dat zorgt in Nieuwpoort voor enkele ondergelopen straten. De brandweer van de zone Westhoek kreeg sinds zes uur vanmorgen 70 oproepen binnen, vooral voor rioleringen die de watertoevloed niet meer kunnen slikken. Ook in Koksijde en Middelkerke is er sprake van wateroverlast. En de buien trekken nu over Knokke-Heist waar ook straten blank staan. Dat was gisteravond ook het geval in Brugge. (Lees verder onder de foto van de Brugse Langestraat)

Naar aanleiding van de hevige neerslag registreerden we ondertussen een 70-tal interventies voor wateroverlast. Die waren vooral geconcentreerd in de kustregio. Momenteel zijn onze ploegen nog op diverse plaatsen actief.



Wateroverlast? https://t.co/sXt17AncFU of bel naar 1722. pic.twitter.com/vqBOskvvOq — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) July 26, 2021

#Westende-Bad staat nu op 62 mm. Ook het noorden van West-Vlaanderen krijgt nu met buien te maken. Hou dus rekening dat de komende uren lokaal nog ettelijke mm kunnen vallen. #onweer — Ward Bruggeman (@MeteoWard) July 26, 2021

