Regen zorgt opnieuw voor wateroverlast: tot 51l/m²

De hevige regenval zorgde gisteren op heel wat plaatsen in West-Vlaanderen voor wateroverlast. In Oostveld in Oedelem, deelgemeente van Beernem, kregen ze gisteren zo’n 51 liter per vierkante meter te verwerken.

In de Westhoek kregen ze het de afgelopen periode al hard te verduren door de IJzer die buiten haar oevers trad. Ook gisteren zorgde de hevige regenval op heel wat plekken in onze provincie opnieuw voor wateroverlast. Straten en velden staan blank en in sommige gemeentes moest de brandweer de huizen met zandzakjes behoeden voor het hoge waterpeil.

Tot 51 liter regen per vierkante meter

In Oostveld in Oedelem viel er bijvoorbeeld zo’n 51l/m² in 24 uur. In Beernem zelf moesten heel wat straten worden afgesloten vanwege het hoge waterniveau. In Oudenburg viel er gisteren zo’n 19 liter regen per vierkante meter uit de lucht, in Zwevegem vingen de pluviometers zo’n 24 liter water per vierkante meter op en Wingene klokte af op 28 l/m².