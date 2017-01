Regen zorgt voor ijsgladde wegen

De weersvoorspellers waarschuwen vanochtend weer voor spekgladde wegen in bepaalde delen van de provincie. In de Westhoek gebeurden al verschillende ongevallen.

Door wat plaatselijke regen en de bevroren ondergrond kan het plaatselijk dus erg gevaarlijk zijn. In Alveringem belandde een wagen op zijn kop. Langs De N8, ter hoogte van Beauvoorde, gleed een wagen van de baan en kwam in de sloot terecht. Ook in Oostduinkerke en Lo-Reninge deden zich nog enkele ongevallen voor, waarvan de meeste met blikschade. Ondertussen zijn de strooidiensten overal uitgerukt.

De temperatuur stijgt slechts langzaam. Omstreeks 9.30 uur wees de thermometer nog –2 graden aan. Volgens de politie Spoorkin gebeurden een negental ongevallen waarvan zeker één met lichamelijk letsel. De politiezone Spoorkin moest versterking inroepen van de zone Polder om de vaststellingen te doen.